Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:22 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 175,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 175,40 EUR. Bei 179,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 915 Stück.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,85 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.04.2021 bei 152,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,50 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Am 03.05.2022 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Die Q1 2022-Finanzergebnisse könnte Pfeiffer Vacuum möglicherweise am 03.05.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,01 EUR je Aktie belaufen.

