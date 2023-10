Pluszeichen in Moskau: RTS am Nachmittag mit Zuschlägen

RTS-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Moskau am Nachmittag.

Um 15:00 Uhr verbucht der RTS im MICEX-Handel Gewinne in Höhe von 0,50 Prozent auf 1.056,43 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,677 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,244 Prozent auf 1.048,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1.051,17 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tageshoch bei 1.057,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1.044,26 Punkten lag.

RTS seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der RTS bislang einen Gewinn von 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der RTS mit 1.003,35 Punkten gehandelt. Der RTS erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, einen Stand von 1.015,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wies der RTS einen Stand von 1.010,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 9,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1.091,91 Punkten. Bei 900,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Zu den Top-Aktien im RTS zählen derzeit Mechel (+ 4,99 Prozent auf 257,33 RUB), Yandex (+ 4,53 Prozent auf 2.641,80 RUB), SOLLERS (+ 3,40 Prozent auf 1.018,00 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 1,80 Prozent auf 16.768,00 RUB) und Polymetal (+ 1,21 Prozent auf 567,00 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil TMK (-1,20 Prozent auf 232,98 RUB), Novolipetsk Steel (-1,14 Prozent auf 195,30 RUB), Phosagro (-1,08 Prozent auf 6.873,00 RUB), TATNEFT Pref (-0,97 Prozent auf 624,60 RUB) und Severstal (-0,92 Prozent auf 1.395,60 RUB).

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. 42.286.900.000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,497 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Blick

2023 weist die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Die Gazprom PJSC-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 49,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net