Porsche SE Vz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche SE Vz

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 71,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche SE Vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,62 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 372.331 Porsche SE Vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 59,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,54 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,38 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Am 19.05.2021 legte Porsche SE Vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Porsche SE Vz wird am 08.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie in den Porsche SE Vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

