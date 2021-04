PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB freundlich

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 23,92 EUR zu. Bei 23,92 EUR erreichte die PowerCell Sweden AB-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.752 PowerCell Sweden AB-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,46 EUR an. Am 25.09.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,372 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie belaufen.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

Die aktuellsten News zur PowerCell Sweden AB-Aktie

Die Energie-Revolution von NEL & Co: Das sind die stärksten Wasserstoff-Aktien

NEL-Aktie im Aufwind: NEL ist weit mehr als nur ein Wasserstoff-Produzent

Ausblick: PowerCell Sweden AB legt Quartalsergebnis vor

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Powercell Sweden