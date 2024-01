Publity-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Insidertrade

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei publity.

publity meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 29.12.2023. Der Handel wurde am 03.01.2024 gemeldet. NEON EQUITY AG, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den publity-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 29.12.2023 3.450 Aktien zu je 16,87 EUR erworben. Die publity-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der publity-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 16,85 EUR. Der publity-Wert wird an der Börse aktuell auf 267,03 Mio. Euro beziffert. 14.876.500 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft von NEON EQUITY AG wurde am 28.12.2023 erfasst. Zu jeweils 16,20 EUR kaufte NEON EQUITY AG 1.237 Anteile.

Redaktion finanzen.net