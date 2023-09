Publity-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Insidertrade im Blick

Bewegung bei publity: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Werte in diesem Artikel

Am 06.09.2023 wurde bei publity ein Insidertrade durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 07.09.2023 ein. publity-in enger Beziehung NEON EQUITY AG vergrößerte am 06.09.2023 die eigene Aktienposition. NEON EQUITY AG erwarb 441 Aktien für je 19,60 EUR. Die publity-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 19,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die publity-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 19,10 EUR. Die publity-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 293,07 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 14.876.500 Aktien frei am Markt gehandelt.

Schon am 05.09.2023 stellte NEON EQUITY AG Anteile zum Kauf. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 465 Aktien zu jeweils 19,60 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net