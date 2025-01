Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 653,60 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 653,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 656,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 646,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 71.921 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 663,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 26.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 313,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 52,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,71 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 698,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.11.2024. Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent auf 2,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,37 EUR je Rheinmetall-Aktie.

