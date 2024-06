Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 11,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 11,19 USD. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,36 USD. Mit einem Wert von 11,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.050.251 Stück gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Mit einem Zuwachs von 150,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 8,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,15 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.05.2024 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,45 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 82,15 Prozent auf 1,20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 661,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,252 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

