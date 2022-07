Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,50 EUR

Die Robinhood-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 28.07.2022 09:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 8,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,52 EUR.

Robinhood gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Robinhood-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Laut Analysten dürfte Robinhood im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,248 USD einfahren.

