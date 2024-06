Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag in Grün

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 242,80 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 242,80 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 244,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 239,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 722.896 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,53 Prozent. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,79 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 259,90 CHF an.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,97 CHF je Aktie aus.

