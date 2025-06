ROUNDUP 2: Neue Angriffe aus dem Iran auf Israel

(Neu: Details ergänzt)

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee hat neue Raketenangriffe aus dem Iran gemeldet. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Gefahr abzuwehren, teilte das israelische Militär mit. In mehreren Gegenden im gesamten Land gab es während mehrerer Angriffswellen Raketenalarm, darunter in Tel Aviv und Jerusalem. Im Norden hatten mehrfach die Sirenen geheult, zuletzt bei einer Angriffswelle am Vormittag. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde angewiesen, sich in Schutzräume zu begeben. Inzwischen durften sie diese wieder verlassen.

Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, in denen eingeschlagene Geschosse gemeldet worden seien, teilte Israels Armee weiter mit. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Aus israelischen Armeekreisen hieß es, insgesamt seien fünf bis zehn Raketen aus dem Iran abgefeuert worden.

Der staatliche Stromversorger teilte mit, nach einem Raketeneinschlag in der Nähe einer wichtigen Infrastrukturanlage gebe es in einigen Orten im Süden des Landes Stromausfälle. Das Unternehmen arbeite daran, die Stromversorgung schnell wieder herzustellen.

Israels Armee hatte zuvor erneut Ziele im Iran angegriffen.

Die der iranischen Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim meldete am Morgen, es seien in zwei Wellen Dutzende Drohnen verschiedener Art auf Israel abgefeuert worden. Zu neuen Raketenangriffen auf Israel lagen zunächst keine Berichte aus dem Iran vor./cir/DP/mis