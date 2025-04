ROUNDUP 3: Chinas Wirtschaft wächst kräftig vor US-Zollerhöhungen

(Neu: Analysteneinschätzungen, Industrieproduktion)

PEKING (dpa-AFX) - Mitten im Zollstreit mit den USA hat China überraschend starke Wachstumszahlen vorgelegt. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, lag das vorläufige Wirtschaftswachstum im ersten Vierteljahr 2025 bei 5,4 Prozent im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum. Trotz der komplexen Lage in der Welt seit Jahresbeginn habe Chinas Wirtschaft im ersten Quartal Widerstandsfähigkeit bewiesen, sagte Vize-Kommissar von Chinas Statistikbehörde, Sheng Laiyun.

Wer­bung Wer­bung

Analysten hatten im Vorfeld mit einem Wachstum von rund 5,2 Prozent gerechnet. Auch andere Wirtschaftsdaten übertrafen die Prognosen. Im März kletterten die Einzelhandelsumsätze verglichen mit demselben Vorjahresmonat um 5,9 Prozent nach oben - erwartet wurden vorab ungefähr 4,3 Prozent. Die Industrieproduktion lag für diesen Zeitraum mit 7,7 Prozent Zuwachs überraschend deutlich höher als die Analysten-Erwartung von 5,9 Prozent.

So sehen Experten Chinas weitere Entwicklung

Peking setzte sich für 2025 wieder ein ambitioniertes Wachstumsziel von rund fünf Prozent. Doch der Handelskonflikt mit den USA dürfte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zusetzen. Peking sei sich bewusst, dass der Protektionismus im Welthandel zunehme, sagte Sheng. China habe jedoch Erfahrung, Antworten zu finden, da seine Wirtschaft schon durch andere Handelsstreitigkeiten mit den USA, die Finanzkrise und die Corona-Pandemie auf die Probe gestellt worden sei.

Beobachter rechnen damit, dass sich Chinas Wirtschaftswachstum im weiteren Verlauf abschwächen wird. Die drastisch erhöhten US-Zölle auf chinesische Produkte dürften die Wirtschaft des Landes "in den kommenden Quartalen erheblich unter Druck bringen", sagte Analyst Tommy Wu von der Commerzbank. Um die Auswirkungen der Zölle zu dämpfen, werden Peking der Wirtschaft wohl mit weiteren Konjunkturmaßnahmen unter die Arme greifen müssen.

Wer­bung Wer­bung

"Der Zollhammer wird China treffen", sagte Nils Sonnenberg, Analyst beim Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe. Zu Beginn des Jahres habe Chinas Exportwirtschaft noch von Vorzieheffekten profitiert. Im weiteren Verlauf sei dagegen mit "Gegenwind vom Außenhandel" zu rechnen. Obwohl die Regierung in Peking die Konjunktur stützen dürften, erwartet Sonnenberg für das Gesamtjahr 2025 nur ein Wachstum von 4,3 Prozent.

Wie sich Peking wehrt

Die Regierung in Peking wehrt sich im Handelsstreit und will die Ausfuhr kritischer Rohstoffe einschränken, wie das Handelsministerium Anfang des Monats mitgeteilt hatte. Die Mineralien sind für zahlreiche Hersteller von Autobauern bis Halbleiterproduzenten weltweit wichtig, und China ist dafür oft ein Hauptproduzent. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wies China zudem seine Airlines an, keine Maschinen des US-Flugzeugbauers Boeing mehr zu übernehmen und keine Ausrüstung sowie Teile für die Luftfahrt von US-Firmen zu beziehen. Boeing bestätigte den Bericht bislang nicht.

Gegenwehr gegen Trumps Handelspolitik kam auch aus der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. Die Post will bis auf Weiteres keine Warensendungen mit Ziel USA annehmen. Für den Land- und Seeweg gelte die Maßnahme sofort, für Luftfracht ab dem 27. April. Kunden müssten sich auf sehr hohe Gebühren einstellen, teilte die Behörde mit.

Wer­bung Wer­bung

Warum der Handelsstreit für China ungelegen kommt

Für China kommt der Handelsstreit in einer Zeit, in der es selbst im Inland mit Problemen kämpft. Eine schwache Nachfrage, Druck durch sinkende Verbraucherpreise und die wabernde Immobilienkrise bremsen den Wirtschaftsmotor. Die Märkte hoffen deshalb schon länger, dass Peking der Wirtschaft weiter unter die Arme greift, etwa indem die chinesische Volksbank Zentralbank ihre Zinsen senkt oder die Vorgaben für Bargeldreserven der Banken lockert, damit diese leichter Kredite vergeben und investieren können.

Vor der jüngsten Eskalation im Handelskonflikt mit den USA konnten einzelne Bereiche der chinesischen Wirtschaft aber noch unerwartet stark abschneiden. So ist die Industrieproduktion im März um 7,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, während Analysten im Schnitt nur einen Zuwachs um 5,9 Prozent erwartet hatten. Auch das Umsatzplus im Einzelhandel fiel im März mit 5,9 Prozent im Jahresvergleich stärker als erwartet aus.

Bislang versucht die Regierung mit einem Eintauschprogramm alter gegen neue Geräte oder Autos zu einem günstigen Preis den Konsum wieder anzukurbeln. Neu auf der Agenda steht außerdem die Eindämmung ungesunden Wettbewerbs. Vor allem in der E-Auto-Branche herrscht ein erbitterter Preiskrieg, der die Geschäfte der meisten Hersteller unprofitabel machen. Viele gehen daher pleite und die Kunden blicken ohne Aussicht auf weitere Wartung oder Zugang auf Ersatzteile ins Leere.

Diese Chance sieht die EU-Handelskammer für Peking

Die Handelskammer der Europäischen Union in China sieht für Peking die Chance, sich unter den Turbulenzen von Trumps Handelspolitik als stabiler und zuverlässiger Handelspartner zu zeigen. Kammerpräsident Jens Eskelund forderte jedoch von Peking, zu überdenken, wie es mit dem Rest der Welt umgehe. Nach zehn Jahren unter der für ausländische Firmen teils "abschreckenden" Industriepolitik "Made in China 2025" muss es aus Sicht der Kammer in Pekings Interesse sein, der EU zu zeigen, bereit zu für beide Seiten vorteilhaften Wirtschaftsbeziehung zu sein.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wirbt in diesen Tagen in einer Art Charmeoffensive in Südostasien für Zusammenarbeit mit seinem Land angesichts von Trumps "Schikane". Wie schon auf seiner ersten Station beim kommunistischen Nachbarn Vietnam stand in Malaysia die Verabredung weiterer Kooperationen an. Es wurde erwartet, dass Xi mit dem malaysischen Ministerpräsidenten Anwar Ibrahim neue Handelsvereinbarungen unterzeichnet. Mit den Ländern unterhält China schon lange enge Wirtschaftsbeziehungen. Nach Malaysia beendet Xi seine Reise in Kambodscha./jon/DP/jkr/jsl/mis