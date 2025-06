ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - 'Iran-Angriff eine Gesichtswahrung'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Nahost-Krieg hat am Montag die Richtung an den US-Börsen bestimmt. Die wichtigsten US-Indizes legten am Ende kräftig zu und erreichten kurz vor dem Handelsschluss Tageshöchststände.

Wer­bung Wer­bung

Auf den US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende reagierte der Iran zwar mit Angriffen auf einen US-Militärstützpunkt in Katar. Der Golfstaat erklärte kurz darauf jedoch, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien. Nach Angaben der USA sind außerdem keine US-Bürger verletzt worden.

Der Iran hat die Vereinigten Staaten nach Angaben von Präsident Donald Trump vor dem Angriff auf den US-Militärstützpunkt in Katar gewarnt. Vielleicht könne der Iran jetzt zu Frieden und Harmonie im Nahen Osten übergehen - er werde Israel auch mit Nachdruck ermuntern, das ebenfalls zu tun, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der Dow Jones Industrial gab mit dem Angriff des Iran nur kurz um ein halbes Prozent nach, erholte sich aber rasch wieder. Letztlich schloss der bekannteste Wall-Street-Index 0,89 Prozent höher auf 42.581,78 Zähler. Der S&P 500 stieg um 0,96 Prozent auf 6.025,17 Punkte. Für den überwiegend von Technologiewerten bestückten NASDAQ 100 ging es um 1,06 Prozent hoch auf 21.856,33 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Für den Markt sei offenbar zunächst wichtig, dass der Iran von Angriffen auf die Energie-Infrastruktur oder gar die Straße von Hormus abgesehen hat, kommentierte Analyst Leon Ferdinand Bost von Metzler Capital Markets. Irans Vorgehen sei vor allem als "symbolische Reaktion zur Gesichtswahrung" zu werten, während sich der US-Regierung nun eine Chance zur Deeskalation biete.

Unter den Einzelwerten rückten im Dow die Papiere von IBM in den Blick, die auf einem der Spitzenplätze im Index um 2,9 Prozent zulegten und ein Rekordhoch erreichten. Das Computer-Urgestein gilt als ein Profiteur in Sachen Künstliche Intelligenz (KI). Am Freitag hatte das Investmenthaus Wedbush das Kursziel der IBM-Aktie von 300 auf 325 Dollar angehoben und damit auf das derzeit höchste Ziel am Markt. Analyst Daniel Ives sieht das Papier weiter als "Top-Pick" im Software-Bereich und betonte das KI-Potenzial.

Amgen (Amgen) als Dow-Schlusslicht büßten 5,8 Prozent ein. Der Biotech-Konzern gab während eines medizinischen Kongresses Daten zur Phase-II-Studie mit dem langwirksamen, experimentellen Adipositas-Medikament Maritide bekannt.

Wer­bung Wer­bung

Tesla (Tesla) zogen mit plus 8,2 Prozent an die Spitze des Nasdaq 100 und befreiten sich damit aus der jüngsten Konsolidierung. Der Elektroautobauer startete den von Firmenchef Elon Musk seit langem angekündigten Robotaxi-Dienst - allerdings zunächst im Kleinformat und mit einem Aufpasser auf dem Beifahrersitz.

Unter den kleineren Werten sprangen Exelixis um 7,4 Prozent hoch und profitierten von erfreulichen Daten einer Phase-III-Studie bei Darmkrebs. Estee Lauder (Estée Lauder Companies) gewannen nach einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank 4,8 Prozent. Die Aktie erreichte den höchsten Stand seit ihrem Kursrutsch Anfang Februar. Die damals entstandene Kurslücke könnte womöglich nun bald wieder geschlossen sein.

Das bereits zum Pennystock gewordene Wolfspeed-Papier (Wolfspeed) sackte unterdessen um weitere knapp 32 Prozent ab, denn der Chiphersteller plant einen Schuldenschnitt und will in die Insolvenz gehen./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---