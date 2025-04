ROUNDUP/Aktien New York: Techsektor im Plus - IBM aber enttäuscht

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung haben am Donnerstag in den USA vor allem Technologiewerte weiter zugelegt. Quartalsberichte standen im Blick.

Wer­bung Wer­bung

Am Vortag waren die US-Indizes klar höher aus dem Handel gegangen, hatten aber einen Teil ihrer Gewinne eingebüßt. Dabei war klar geworden, dass die Anleger die jüngsten Sorgen um Zölle, Wirtschaftswachstum und die Zukunft des US-Notenbankpräsidenten nicht einfach abhaken und bei moderateren Aussagen seitens der US-Regierung wieder unbeirrt Aktien kaufen.

Am Donnerstag revidierte der Dow Jones Industrial sein Auftaktminus und stand zuletzt mit 0,08 Prozent im Plus bei 39.638 Punkten. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 legte um 1,44 Prozent auf 18.963 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,74 Prozent auf 5.415 Punkte.

Quartalszahlen zeigten ein gemischtes Bild. Im Techsektor überzeugten die Halbleiterkonzerne Texas Instruments und Lam Research die Anleger, die Papiere stiegen jeweils um mehr als 6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die Begeisterung griff nicht ganz auf den Gesamtmarkt über, was auch an der Enttäuschung über IBM liegen dürfte. Die Aktien von Big Blue verloren 6,7 Prozent. Konzernchef Arvind Krishna fürchtet, dass die "America-First"-Politik von US-Präsident Donald Trump US-Unternehmen international schaden könnte.

Gekappte Prognosen wegen des globalen Zollkonflikts hinterließen beim Softdrink-Hersteller PepsiCo, beim Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ProcterGamble) und beim Pharmakonzern Merck & Co (Merck) Kratzer im Kurs. Bei Procter & Gamble waren die Verluste mit mehr als 5 Prozent besonders ausgeprägt./ajx/he