ROUNDUP: Israels Luftwaffe setzt Angriffe im Iran fort

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat die Luftangriffe im Iran am Morgen fortgesetzt. Die Luftwaffe habe militärische Infrastrukturanlagen im iranischen Kermanschah angegriffen, teilte die Armee mit. Ziel seien Abschussrampen sowie Lager für Boden-Boden-Raketen gewesen, hieß es in einer weiteren Erklärung. 15 Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen. Die israelische Armee "setzt ihre Bemühungen fort, die militärischen Fähigkeiten des iranischen Regimes zu schwächen", teilte das Militär weiterhin mit.

Israels Armee griff eigenen Angaben nach außerdem sechs Flughäfen im gesamten Land an. Dabei seien Start- und Landebahnen sowie 15 Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber der iranischen Regierung zerstört worden, die den Angaben nach israelische Angriffe verhindern sollten. Israels Militär wolle auf diese Weise die Lufthoheit über den iranischen Luftraum ausbauen.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Kampfflugzeuge hatten am Vorabend laut Israels Armee bereits militärische Ziele wie Raketenabschussvorrichtungen, Militärsatelliten und Radaranlagen attackiert. Irans Staatsfernsehen meldete Explosionen im Osten der Hauptstadt Teheran. Iran griff daraufhin in der Nacht erneut Israel an, laut örtlichen Berichten aber nur mit einer Rakete. Sie sei abgefangen worden, Verletzte gab es keine./ln/DP/stw