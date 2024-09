Russian Manicure: Ich habe den neuen Nageltrend probiert - und würde es jederzeit wieder machen

Ich bezahlte fast 300 Euro für eine dreistündige Russian Manicure. Auch wenn sie sehr teuer war, hat es sich absolut gelohnt.

Ich habe bei meinem letzten Besuch in New York meine erste russische Maniküre bekommen. Gia Yetikyel

Ich lasse mich jeden Monat professionell maniküren und lege großen Wert auf die Gesundheit und Langlebigkeit meiner Nägel. Ich habe über 300 US-Dollar (etwa 271 Euro) für eine russische Maniküre mit Hartgelverlängerung bei Say-It Nails in New York City bezahlt. Bei der russischen Maniküre werden Nagelbett und Nagelhaut speziell gepflegt, damit der Lack lange hält.

Dies ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels unserer US-Kollegen von Business Insider. Er wurde automatisiert übersetzt und von einem echten Redakteur überprüft.

Als jemand, der sich monatlich die Nägel machen lässt, ist die Haltbarkeit der Maniküre eine meiner obersten Prioritäten.

Der Nageltrend „Russian Manicure“ hat dieses Jahr auf Tiktok stark an Beliebtheit gewonnen. Dabei wird besonderes Wert auf die Pflege der Nagelhaut gelegt. Wenn sie richtig gemacht wird, sieht eine komplette Maniküre auch zwei bis drei Wochen nach dem Termin nicht älter als eine Woche aus.

So war meine Russian Manicure

Bei meinem letzten Besuch in New York ging ich zu Say-It Nails in Midtown Manhattan, um eine russische Maniküre mit Hartgel-Verlängerung und aufwendiger Nagelkunst machen zu lassen.

Ich zahlte über 300 US-Dollar (etwa 271 Euro) für die Maniküre. Hier ist, wie es gelaufen ist.

Warum ich die Russian Manicure empfehlen kann

Gia Yetikyel

Ich habe den Salon Say-It Nails in Manhattan durch ein Tiktok-Video gefunden.

Obwohl ich mir meine Nägel normalerweise in Chicago machen lasse, erlaube ich mir bei meinen häufigen Besuchen in meiner Heimatstadt New York, mich in der dortigen Nagelszene auszutoben.

Ich wollte schon lange eine russische Maniküre ausprobieren, insbesondere nachdem ich Tiktok-Videos von Irem Sahins Kunden gesehen hatte, die ihre Technik lobten. Glücklicherweise konnte ich einen Termin mit Sahin in ihrem Salon Say-It Nails in Midtown Manhattan ergattern.

Gia Yetikyel

Die Technik ist anders als bei der herkömmlichen Maniküre.

Die russische Maniküre — auch bekannt als Trocken-, Kombinations- und E-File-Maniküre — hat ihren Ursprung in Russland in den 1990er Jahren. Trotz ihres Namens wird die Technik laut Sahin, der ursprünglich aus der Türkei stammt, in ganz Europa angewandt.

Statt die Nägel in Wasser oder Aceton zu tränken, wird die russische Maniküre komplett trocken durchgeführt. Bei dieser Technik wird in erster Linie überschüssige Haut an der Nagelhaut und am Nagelbett mithilfe von Feilen, Bohrern und sogar Scheren entfernt.

Je weniger Haut an der Nagelhaut vorhanden ist, desto größer ist die Fläche, auf der der Nageltechniker den Gellack präzise auftragen kann.

Während des Auftragens des Lacks konzentriert sich der Nageltechniker auch auf die Korrektur der Nagelspitze (dickster Teil), um die Struktur zu perfektionieren. Sahin sagt, dass diese Praxis die Nägel stark hält.

Gia Yetikyel

Der Prozess war umfangreich, aber sehr zufriedenstellend.

Mein Termin, der eine Hartgel-Verlängerungsmaniküre mit komplexer Nagelkunst beinhaltete, sollte etwa drei Stunden dauern. Das ist ein ziemlich normaler Zeitrahmen für meine monatlichen Maniküren, also war ich nicht beunruhigt.

Ich schickte Sahin eine Woche vor dem Termin Fotos von meinen Nagelinspirationen per SMS. Als ich ankam, suchten wir die Farben für jedes Nageldesign aus, und die Nageltechnikerin trug Sonnenschutzmittel auf meine Hände auf, um meine Haut vor dem Licht der UV-Lampe zu schützen.

Bei der Vorbereitung der Nägel wurden meine Nagelbetten geschliffen und die Haut an der Nagelhaut mit einer Nagelschere geschnitten. Es war mehr als zufriedenstellend, und obwohl es so aussah und sich so anhörte, war es überhaupt nicht schmerzhaft.

Gia Yetikyel

Das Hinzufügen der harten Erweiterungen war ziemlich normal.

Ich bevorzuge das Aussehen längerer Nägel. Ich mag es, dass Hartgel-Verlängerungen eine dickere, stärkere Basis bieten als normaler Gellack.

Bei der Herstellung der Verlängerungen trug Sahin eine Gelgrundlage auf, füllte den Gellack in eine Plastikform, entfernte die Plastikform und formte die Nägel entsprechend.

Ich entschied mich für eine Mandelform und bemerkte, wie die Plastikform dazu beitrug, dass die Verlängerungen realistisch und elegant aussahen. Nachdem Sahin die Verlängerungen angefertigt hatte, überzog sie sie mit einer weiteren Gelschicht, bevor sie die Grundfarben auftrug.

Gia Yetikyel

Ich hatte Spaß bei meiner Maniküre — was nicht immer der Fall ist.

Während der Maniküre unterhielten Sahin und ich uns angeregt – über unsere gemeinsame türkische Herkunft und unsere Familien. Während wir uns unterhielten, bemerkte ich, wie andere Kunden zu meinem Tisch hinüberschauten.

Einmal schauten mehrere Nageltechnikerinnen und Kundinnen zu mir herüber und hielten den Atem an, als Sahin sich auf den Schriftzug auf meinem Mittelfinger konzentrierte.

Als mein Set fertig war, lächelten und kicherten wir alle erleichtert, glücklich über Sahins erfolgreiche Präzision und über unsere eigene emotionale Investition in das Design.

Gia Yetikyel

Das Endergebnis hat mir gut gefallen, aber beim nächsten Mal würde ich mich an einfache Designs halten.

Insgesamt (Trinkgeld eingerechnet) habe ich 300 US-Dollar (knapp 271 Euro) für das Set bezahlt.

Das war zwar teurer als meine übliche Maniküre, aber der Unterschied in der Technik war mehr als deutlich. Ich war vom Endergebnis absolut begeistert und konnte gar nicht fassen, wie sorgfältig Sahin gearbeitet hat.

Der Termin war auch lang, aber die Stunden wurden durch Spielshows im Fernsehen, nettes Geplauder zwischen Nageltechnikern und Kunden und einen Blick auf Midtown durch die großen Fenster ergänzt.

Die saubere Atmosphäre, die Handmassage und das Einölen der Nagelhaut sowie die fantastische Designtechnik machen diese Maniküre zu der besten, die ich je hatte.

Gia Yetikyel

Meine Maniküre hat wunderbar gehalten.

In den Stunden nach der Maniküre fielen die 3D-Schleifenanhänger, die ich ursprünglich an meinen Daumen hatte, ab. Aber ich schrieb Sahin eine SMS, und wir konnten das Problem schnell beheben.

Ich beschloss, die Anhänger durch handgemalte Schleifen zu ersetzen, was nicht mehr als zehn Minuten dauerte.

Nach vier Wochen waren meine Nägel immer noch in perfektem Zustand, ohne abzusplittern oder sich zu lösen. Obwohl das Wachstum deutlich zu sehen war, sahen sie auch nach einem ganzen Monat noch toll aus.

Alles in allem hat sich diese Maniküre für mich gelohnt, und ich würde sie auf jeden Fall zu einem festen Bestandteil meiner Nagelpflege machen.

Wichtig allerdings: Wenn ihr euch für die Russian Manicure entscheidet, lasst diese immer von einer professionellen Fachkraft durchführen und versucht es nicht zu Hause, da es sonst zu Verletzungen und Entzündungen des Nagelbetts kommen kann.

Lest den Originalartikel auf Business Insider