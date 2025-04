Warten auf Trumps Zollpaket: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- FMC platziert Anleihen in Milliardenvolumen -- Volkswagen verbessert US-Absatz deutlich -- Tesla im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit moderaten Verlusten starten. Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsbeginn leicht im Minus.

Eine ähnliche Tendenz zeigt der TecDAX, der vorbörslich ebenso schwächer notiert. Nach der kräftigen Erholung vom Vortag zeigen sich Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien vermutlich wieder zurückhaltend. Vor der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der DAX etwas schwächer eingeschätzt. Investoren bleiben abwartend. Laut Commerzbank wird spekuliert, ob die USA allgemeine Gegenzölle auf alle Handelspartner, pauschale Zölle für bestimmte Länder oder differenzierte Zollsätze je nach Land einführen werden. Trump hat in der Vergangenheit wiederholt von reziproken Zöllen gesprochen, also der Erhöhung von Abgaben überall dort, wo die USA aktuell geringere Zölle erheben als ihre Handelspartner. Konkrete Details werden voraussichtlich erst nach Handelsschluss in Europa bekannt werden, da die Ankündigungen erst für 22:00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen sind. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Börsen in Europa werden zur Wochenmitte etwas schwächer erwartet. Der EURO STOXX 50 präsentiert sich in vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten. Händler erwarten einen weiteren Tag des Abwartens. Die mit Spannung erwarteten US-Strafzölle gegen den Rest der Welt werden erst am Abend europäischer Zeit (22:00 Uhr MESZ) bekannt gegeben. Aus diesem Grund sind an den Börsen keine größeren Bewegungen oder Umsätze zu erwarten. Auch die Märkte in Asien zeigen sich wenig verändert und schwanken um die Schlussstände des Vortages. Die Details zu Trumps Zollpolitik könnten jedoch eine erneute Markterholung auslösen, da so die Verlierer von den Begünstigten seiner Maßnahmen klar unterschieden werden können. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der Handel an der Wall Street war am Dienstag von Unsicherheit geprägt. Der Dow Jones wechselte nach einer negativen Eröffnung mehrmals das Vorzeichen und schloss letztlich mit einem minimalen Verlust von 0,03 Prozent bei 41.989,96 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich nach einem negativen Start volatil, bis zum Handelsende konnte er jedoch um 0,87 Prozent auf 17.449,89 Zähler zulegen. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf Details zur US-Zollpolitik, die Donald Trump am Mittwoch verkünden will. Erklärtes Ziel des US-Präsidenten ist es, Arbeitsplätze in die USA zurückholen. Jedoch geht die Sorge um, dass die Zölle zum einen die Inflation in die Höhe treiben werden. Zum anderen dürften die Handelspartner der USA Vergeltungsmaßnahmen beschließen, so dass die Situation zu einem Handelskrieg eskalieren könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken