Intelligente Fahrerlebnisse

BMW und Alibaba vertiefen ihre strategische Partnerschaft in China. Dabei geht es um die gemeinsame Entwicklung von KI-Technologie für Autos.

Trotz eines harten Konkurrenzkampfes bleibt das Reich der Mitte für BMW ein strategischer Schlüsselmarkt. Um mit den starken heimischen Wettbewerbern mithalten zu können, haben die Münchner nun ihre Zusammenarbeit mit Alibaba im Bereich künstlicher Intelligenz vertieft.

KI-Offensive

Wie "euro news" berichtet, will BMW ab 2026 in seine nächste in China produzierte und speziell für chinesische Verbraucher konzipierte Modellgeneration - die sogenannte "Neue Klasse" - eine KI-Engine integrieren, die von BMW und Alibaba gemeinsam entwickelt wird. Diese neue KI-Cockpit-Lösung basiere auf dem Qwen-Sprachmodell von Alibaba, das bereits bei verschiedenen chinesischen Autoherstellern wie Xpeng zum Einsatz kommt.

Die KI-Funktionen sollen die im Auto enthaltenen Mobilitätsdienste verbessern, wobei der Fokus neben den Navigations- und Assistenzfunktionen auch auf die natürliche Sprachinteraktionen gerichtet ist. Ein persönlicher Assistent mit Sprachsteuerung soll beispielsweise Echtzeit-Verkehrsinformationen, Empfehlungen für Parkmöglichkeiten und Restaurants und sogar aktuelle Ampelinformationen bieten.

Langjährige Partnerschaft

BMW und Alibaba arbeiten schon seit 2015 in verschiedenen Bereichen zusammen, darunter Cloud-Computing, intelligente Fertigung, vernetzte Mobilität, intelligente Logistik und Sprachinteraktion. Die Integration von Alibabas großem Sprachmodell Qwen in BMWs nächste Fahrzeuggeneration markiert eine neue Entwicklungsstufe. Damit kommen die Münchner ihrem Ziel, künstliche Intelligenz in die gesamte Produktpalette zu integrieren, einen entscheidenden Schritt näher.

"Unsere langfristige Partnerschaft mit der Alibaba Group ist ein Beispiel für gemeinsames Wachstum durch Co-Kreation. BMW wird bei Elektromobilität und intelligenten Technologien enger mit chinesischen Technologiepartnern zusammenarbeiten, um eine neue Win-Win-Geschichte zu schreiben", wird Sean Green, Präsident und CEO der BMW Group in der Region China, von "euro news" zitiert.

