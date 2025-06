BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 77,30 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,0 Prozent auf 77,30 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 76,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.329 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2024 bei 94,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 22,17 Prozent wieder erreichen. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je BMW-Aktie.

