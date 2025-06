BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 76,42 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 76,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.183 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 94,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 19,08 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,68 EUR.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BMW.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 11,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

