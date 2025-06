BMW Aktie News: BMW am Mittag kaum bewegt

Kurs der BMW

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 77,60 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 77,60 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 77,10 EUR. Mit einem Wert von 77,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 196.932 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 93,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,03 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,12 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

