BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 77,06 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 77,06 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 76,76 EUR. Mit einem Wert von 77,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 317.026 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 93,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,87 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,68 EUR aus.

Am 07.05.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je BMW-Aktie.

