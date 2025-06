Die Reaktion der BMW-Aktie auf einen Insidertrade

Directors' Dealings

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der BMW-Aktie aus.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 30.05.2025 informiert. BMW meldete den Insiderdeal am 02.06.2025. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 30.05.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 2.780 Aktien zu jeweils 78,60 EUR hinzu. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR nach oben.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 6.466 Stück. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 46,93 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 560.571.776 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 30.05.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 2.780 Anteile zu jeweils 78,60 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net