BMW Aktie News: BMW am Nachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 76,22 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 76,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 76,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 76,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223.951 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 19,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

