Director schlägt bei BMW-Aktien zu

Insider Depot

BMW gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Handel wurde am 02.06.2025 öffentlich gemacht. 2.780 BMW-Papiere zu jeweils 78,60 EUR erwarb am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 6.466 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW ist derzeit am Markt 46,93 Mrd. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 560.571.776 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 30.05.2025 erfasst. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 2.780 Aktien zu jeweils 78,60 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net