BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 83,94 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 83,94 EUR nach oben. Bei 84,20 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.785 BMW-Aktien.

Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 91,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 24,99 Prozent sinken.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,94 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 88,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,38 EUR, nach 4,42 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,61 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,76 Mrd. EUR.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,62 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für BMW-Aktie

Erste Schätzungen: BMW stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor