BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 86,42 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 86,42 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 86,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,74 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 170.741 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2024 bei 91,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 5,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,96 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,86 EUR an.

BMW gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 10,64 EUR je Aktie aus.

