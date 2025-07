BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 87,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 87,72 EUR zu. Bei 88,88 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 88,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 110.356 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2024 auf bis zu 89,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 2,44 Prozent zulegen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 28,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,38 EUR, nach 4,42 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,61 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen

Stellantis-Aktie steigt dennoch: Milliardenverlust wegen Wertberichtigungen