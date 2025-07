BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 86,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 86,76 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 86,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,78 EUR. Bisher wurden heute 450.413 BMW-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 89,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 3,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 37,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,96 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 88,86 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,80 Prozent zurück. Hier wurden 33,76 Mrd. EUR gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen

Stellantis-Aktie steigt dennoch: Milliardenverlust wegen Wertberichtigungen