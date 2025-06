BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 76,38 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 76,38 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 76,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 384.103 BMW-Aktien.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 94,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 23,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 85,68 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte BMW die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,10 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im Mai 2025

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz steigen: Deutsche Autobauer wohl in Zoll-Verhandlungen mit USA

Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein