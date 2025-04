Halbleiter-Boom

Nach einem enttäuschenden Börsengang zeigt die CoreWeave-Aktie nun Stärke und legt deutlich zu. Auch andere Halbleiter-Werte wie SK hynix und Advantest profitieren von der positiven Marktentwicklung.

• CoreWeave-Aktie erholt sich von enttäuschendem Börsengang

• SK hynix, Advantest, Tokyo Electron & Co. ziehen mit

• Anleger sehen wohl langfristiges Potenzial



Vergangenen Freitag hat das NVIDIA-Investment CoreWeave den Sprung aufs Börsenparkett gewagt. Nachdem die Erwartungen schon im Vorfeld eher gedämpft waren, verlief der Start an der US-Börse NASDAQ denn auch wenig positiv. Mit 39 US-Dollar fiel der Erstkurs sogar unter den Ausgabepreis von 40 US-Dollar, zum Schluss tendierte das Papier dann auf dem Emissionspreis.

CoreWeave nach holprigem Börsendebüt erholt

Nach diesem schwachen Börsendebüt hat die CoreWeave-Aktie aber einen deutlichen Kurssprung hingelegt. So ging es am Dienstag im NASDAQ-Handel schlussendlich um 41,77 Prozent hoch auf 52,57 US-Dollar. Trotz anfänglicher Unsicherheiten bei Investoren gewinnt der Cloud-Computing-Spezialist nun offenbar doch an Dynamik. Das wachsende Interesse an Hochleistungsrechenzentren und KI-Anwendungen scheint nun auch CoreWeave anzutreiben und das Unternehmen für Investoren attraktiver zu machen.

Weitere Halbleiter-Aktien trotzen Abwärtstrend

Auch andere Technologieaktien wie SK hynix, Advantest, Tokyo Electron oder auch Samsung Electronics folgten dem positiven Trend am Mittwoch und trotzten damit der generellen Abwärtsbewegung an den Börsen, was auf eine Erholung im Halbleiter- und KI-Sektor hindeutet. So legte SK hynix in Südkorea letztendlich noch um 0,46 Prozent auf 197.900 Won zu, Advantest-Aktien kletterten in Tokio um 2,55 Prozent auf 6.443 Yen, während es für Tokyo Electron im Handel in Tokio um 1,93 Prozent auf 20.640 Yen nach oben ging. Unterdessen zeigten sich die Papiere von Samsung Electronics in Südkorea schlussendlich zumindest unverändert bei 58.800 Won.

