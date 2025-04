10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten.

2. Börsen in Fernost in Grün

An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten sind am Mittwoch leichte Gewinne zu sehen. In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,31 Prozent im Plus bei 35.736,54 Punkten. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,10 Prozent höher bei 3.351,89 Punkten. In Hongkong sind ebenso die Käufer leicht in der Überzahl und lassen den Hang Seng zeitweise um 0,07 Prozent auf 23.222,86 Zähler steigen.

3. BMW-Aktie: Absatzsteigerung in den USA

Der Autobauer BMW ist auf dem US-amerikanischen Markt mit einem Verkaufsplus ins Jahr gestartet. Von der Hausmarke BMW lieferten die Bayern im ersten Quartal 87.615 Autos aus, das waren 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in Woodcliff Lake (New Jersey) mitteilte. Zur Nachricht

4. Volkswagen verbessert US-Absatz deutlich

Der Autobauer Volkswagen hat den Absatz in den USA im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 7,1 Prozent auf 87.915 Fahrzeuge gestiegen, teilte Volkswagen (VW) am Dienstag in Reston mit. Zur Nachricht

5. Continental-Aktie: Schwache Quartalszahlen für Automotive-Geschäft erwartet

Continental dürfte im ersten Quartal im Automotive-Geschäft etwas weniger umgesetzt, operativ aber wohl in etwa die Gewinnschwelle erreicht haben. Zur Nachricht

6. FMC-Aktie: Anleihen in Milliardenvolumen platziert

Der Dialysedienstleister FMC hat Anleihen in zwei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro platziert. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Verkauf von US-Einstiegsmodellen eingestellt werden

Mercedes-Benz erwägt laut einem Agentur-Bericht, den Verkauf seiner Einstiegsmodelle in den USA einzustellen. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie: Auslieferungen für erstes Quartal erwartet

Von Tesla werden am Mittwoch (voraussichtlich gegen 15.00 Uhr MESZ) Angaben zu den Auslieferungen im ersten Quartal erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise geben etwas nach. So verbilligte sich der WTI um 0,25 auf 71,15 Dollar, während Brent marginal um 0,01 auf 74,50 Dollar abgab.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0789 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.