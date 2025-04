Krisenzeiten

Die Tesla-Aktie erlebt ein historisch schlechtes Quartal mit einer Wertvernichtung von mehr als 30 Prozent. Anleger sind verunsichert, während auch Analysten zunehmend pessimistischer werden. Drohen weitere Verluste oder bietet sich eine Chance zum Einstieg?

• Tesla-Aktie im freien Fall: Mehr als 30 Prozent Kursverlust in Q1

• Wettbewerbsdruck durch BYD & Co. wächst

• Stimmung gegenüber Elon Musk und Tesla wird zunehmend schlechter



Die Wolken über Tesla werden immer dunkler. Während die Stimmung gegenüber dem polarisierenden und Trump-nahen Chef des US-Elektroautobauers, Elon Musk, zunehmend kritisch wird, wenden sich auch immer mehr ehemalige Tesla-Fans von dem Konzern ab. Erst am Wochenende hatte es zahlreiche Proteste gegeben, Tesla-Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt.

Tesla-Aktie mit massivem Kursverlust

Auch die Tesla-Aktie musste in den vergangenen drei Monaten einen dramatischen Rückgang hinnehmen. Mit einem Verlust von rund 36 Prozent verzeichnete das Papier das schlechteste Quartal seit 2022. CNBC zufolge war es sogar der drittgrößte Einbruch in Teslas Börsengeschichte, es wurden mehr als 460 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Investoren reagieren besorgt auf schwächere Absatzzahlen, Preiskämpfe in der E-Auto-Branche und anhaltende Unsicherheiten rund um das wirtschaftliche Umfeld.

Ursachen für den Einbruch

Mehrere Faktoren haben zu dem massiven Kursrückgang beigetragen. Einer der Hauptgründe dürften wohl rückläufige Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie den USA und China sein. Der verschärfte Wettbewerb mit BYD und traditionellen Autoherstellern setzt Tesla immer mehr unter Druck. Zudem führen wiederholte Preissenkungen zu Sorgen über die Margenentwicklung des Unternehmens. Auch makroökonomische Unsicherheiten und eine wachsende Skepsis gegenüber dem hohen Bewertungsniveau der Aktie verschärfen die Lage.

Daneben dürfte aber auch Elon Musk selbst eine gewisse Schuld an dem Debakel tragen. Mit seinem Einstieg in das "Department of Government Efficiency" (DOGE) der US-Regierung sorgt er nach wie vor für Unruhe. "Meine Tesla-Aktie und die aller Tesla-Besitzer sind um etwa die Hälfte gefallen. Das ist ein sehr teurer Job, das will ich sagen", hatte Musk am Sonntagabend in Wisconsin angemerkt.

Elon Musk weiter optimistisch

Für Tesla-Anleger sind die jüngsten Kursverluste jedoch nicht vollkommen neu, denn die Aktie taumelt bereits seit längerem und zeigt sich äußerst volatil.

Tesla-Chef Elon Musk zeigt sich von den Entwicklungen allerdings wenig beeindruckt: "Langfristig denke ich, dass sich die Tesla-Aktie gut entwickeln wird. Vielleicht ist das also eine Kaufgelegenheit", zitiert ihn CNBC.



