BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 16,74 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 16,74 USD ab. Bei 16,70 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 16,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 111.929 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 markierte das Papier bei 61,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 267,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 16,70 USD erreichte der Anteilsschein am 16.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,67 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 26.04.2025. In Sachen EPS wurden 1,11 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,57 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 178,65 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 133,60 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,03 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

