GNW-News: GAM Holding AG ernennt Albert Saporta zum Group Chief Executive Officer und Tim Rainsford zum Group Chief Distribution Officer

^Zürich, 18. Juni 2025

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

GAM Holding AG ernennt Albert Saporta zum Group Chief Executive Officer und Tim

Rainsford zum Group Chief Distribution Officer

Die GAM Holding AG (SWX: GAM) gibt heute wichtige personelle Veränderungen in

der Konzernleitung bekannt, mit denen das Unternehmen in die nächste Phase

nachhaltigen Wachstums eintritt. Albert Saporta wurde mit Wirkung zum 1. Juli

2025 zum Group Chief Executive Officer (Group CEO) ernannt. Er folgt auf Elmar

Zumbühl, der bis zum 31. Dezember 2025 im Unternehmen verbleibt, um den Übergang

zu begleiten. Darüber hinaus wird Tim Rainsford zum 1. Oktober 2025 zu GAM

zurückkehren und die weltweiten Vertriebsaktivitäten als Group Chief

Distribution Officer übernehmen.

Diese Veränderungen in der Führungsspitze spiegeln wider, dass GAM seine

strategische Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen hat und nun gut

aufgestellt ist, um profitables Wachstum zu realisieren. Unter der Leitung von

Elmar Zumbühl hat GAM in den vergangenen 21 Monaten eine umfassende

Transformation durchlaufen: nicht-strategische Geschäftsbereiche wurden

veräussert, eine schlanke, skalierbare Plattform wurde aufgebaut, um exzellente

Investmenttalente zu gewinnen und zu fördern und sie über ein gestärktes

globales Vertriebs- und Kundenbetreuungsnetzwerk besser mit Kunden weltweit zu

vernetzen.

Albert Saporta verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche

und ist seit Oktober 2023 als Global Head of Investments & Products bei GAM

tätig. Als künftiger Group CEO wird er den Fokus klar auf weiteres Wachstum

legen - sowohl durch die Weiterentwicklung des bestehenden Produktangebots als

auch durch neue, externe Wachstumschancen. Seine Leidenschaft für innovative

Anlagestrategien, sein ausgeprägter Kundenfokus und seine Dynamik werden eine

zentrale Rolle für die nächste Wachstumsphase von GAM spielen.

Mit Blick auf GAMs Pionierrolle in der Verbindung interner und externer

Investmentexpertise war Albert Saporta massgeblich daran beteiligt, das

Investmentteam strategisch zu stärken und neue Partnerschaften mit führenden

Investmentmanagern aufzubauen. GAM ist dadurch bestens positioniert, um Anlegern

Zugang zu differenzierten Anlagestrategien über verschiedene Anlageklassen

hinweg zu bieten.

Tim Rainsford wird als Group Chief Distribution Officer und Mitglied des Group

Management Board zu GAM zurückkehren. Er bringt umfassende Erfahrung im Aufbau

und in der Leitung globaler Vertriebsorganisationen mit, die auf Wachstum und

Kundennähe ausgerichtet sind. Tim Rainsford war CEO von Generali Investments

Partners und zuletzt Chief Product and Distribution Officer bei Generali Asset

Management.

Rossen Djounov, Global Head of Client Solutions, bleibt Teil des Senior

Distribution Leadership Teams und wird direkt an Tim Rainsford berichten. Sein

Fokus liegt auf dem Vorantreiben von Wachstumsinitiativen und dem weiteren

Ausbau strategischer Kundenbeziehungen.

Antoine Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats, kommentiert: «Im Namen des

Verwaltungsrats danke ich Elmar herzlich für seinen engagierten Einsatz und die

bedeutenden Erfolge während seiner langjährigen Tätigkeit bei GAM. Seine Führung

war entscheidend für den erfolgreichen Wandel des Unternehmens und die Schaffung

eines soliden Fundaments für nachhaltiges zukünftiges Wachstum. Wir freuen uns

darauf, mit Albert und Tim zusammenzuarbeiten, während GAM in eine neue Phase

als agile und skalierbare Plattform mit klarem Fokus auf Wachstum, Innovation

und Kundenerfolg eintritt.»

Albert Saporta sagt: «Es ist mir eine Ehre, die Rolle des Group CEO von GAM zu

übernehmen. Wir haben GAM erfolgreich transformiert und verfügen heute über ein

einzigartiges Investmentteam, das differenzierte Strategien für unsere Kunden

umsetzt. Ich freue mich darauf, GAM in die nächste Phase nachhaltigen Wachstums

zu führen.»

Elmar Zumbühl kommentiert: «Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten 21

Monaten erreicht haben, und danke dem Verwaltungsrat sowie unserem Ankeraktionär

NJJ Holding für die Unterstützung in dieser prägenden Phase. Mein besonderer

Dank gilt allen Mitarbeitenden von GAM für ihr unermüdliches Engagement und

ihren Beitrag zur erfolgreichen Transformation unseres Unternehmens.»

Tim Rainsford ergänzt: «Ich freue mich sehr, zu GAM zurückzukehren -

insbesondere angesichts des klaren Fokus des Unternehmens auf innovative

Strategien und Kundenergebnisse. Ich sehe der Zusammenarbeit mit Albert und dem

gesamten Team mit grosser Vorfreude entgegen, um Wachstum voranzutreiben und

unsere globale Präsenz weiter zu stärken.»

Biografien

Albert Saporta

Albert Saporta verfügt über 40 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten, davon mehr

als 30 Jahre in der Hedgefonds-Branche. Seine Karriere begann er bei Paribas in

Paris, wo er von 1984 bis 1985 Japan-/Asien-Publikumsfonds verwaltete.

Anschliessend wechselte er zu Merrill Lynch in London und war dort von 1985 bis

1988 als Vice President für den Vertrieb japanischer Aktien zuständig.

1988 trat er UBS Securities in London bei, wo er das quantitative Research und

den Vertrieb für Hedgefonds im Bereich japanischer Aktien leitete. 1991

wechselte er zu IFM - einem Hedgefonds im Besitz von Jacob Rothschilds St.

James's Place und AIG - und managte dort globale Relative-Value-Equity-

Arbitrage-Strategien.

1995 gründete er in Genf das Hedgefonds-Beratungs- und Researchhaus AIM&R, das

die SOG- und SOGAsia-Fonds betreute. Im März 2006 verkaufte er das Research- und

Hedgefonds-Geschäft von AIM&R an die ABN Amro Bank in London. Im Rahmen dieser

Transaktion gründete er bei ABN die Special Opportunities Group (SOG), die ein

Bilanzvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar in globalen Arbitrage-Strategien

und Special Situations verwaltete. 2011 wurde AIM&R als Research- und Trading-

Advisory-Unternehmen neu aufgestellt, das seither globale Hedgefonds,

Pensionskassen, proprietäre Trading-Firmen und Family Offices berät.

Albert Saporta besitzt einen Master-Abschluss in International Affairs der

Columbia University (1984), einen MBA (1983) sowie einen BSc in Economics (1982)

der New York University und einen Abschluss in Mathematik und Physik der

Universität Nizza (1980). Er spricht fliessend Französisch, Englisch, Spanisch

und Portugiesisch und besitzt die französische, israelische und spanische

Staatsbürgerschaft.

Tim Rainsford

Tim Rainsford kommt von Generali Investments Partners, wo er seit September

2020 als Global Head of Product and Distribution tätig war. In dieser Funktion

leitete er das globale Vertriebsteam mit Sitz in Europa und war verantwortlich

für die Entwicklung und Umsetzung kommerzieller Strategien zur Stärkung der

Marktposition von Generali Investments in Schlüsselmärkten sowie zur

internationalen Expansion.

Im April 2021 wurde er zum Chief Executive Officer (CEO) der Generali

Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIP) ernannt -

einer zentralen Einheit innerhalb der Asset- & Wealth-Management-Sparte der

Generali-Gruppe. Dort war er zuständig für die strategische Steuerung der

regulierten Einheit sowie für die Bereiche Investmentmanagement,

Produktentwicklung und globaler Vertrieb, mit dem Ziel, den Multi-Boutique-

Ansatz der Gruppe zu stärken.

Vor seiner Zeit bei Generali hatte Tim Rainsford bereits führende Positionen bei

anderen grossen Finanzinstituten inne. Unter anderem war er Group Head of

Distribution and Marketing bei GAM Investments, wo er die globale Vertriebs- und

Marketingstrategie verantwortete. Zuvor arbeitete er 13 Jahre lang bei Man

Investments Ltd, wo er verschiedene Führungsfunktionen innehatte, darunter

Senior Managing Director - Head of European Sales sowie Global Co-Head of Sales

and Marketing.

Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Colin Bennett | GAM Media Relations

T +44 (0) 20 73 938 544

colin.bennett@gam.com

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com (http://www.gam.com)

Folgen Sie uns auf: X (https://x.com/gaminsights?lang=en)und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/gam-investments/)

Über GAM

GAM Investments ist eine in der Schweiz börsenkotierte, hochgradig skalierbare

globale Anlageplattform mit starken globalen Vertriebskapazitäten, die sich auf

drei Kernbereiche konzentriert: Specialist Active Investing, Alternative

Investing und Wealth Management. GAM Investments bietet unverwechselbare und

differenzierte Anlagelösungen in den Bereichen Investment und Wealth Management

an. Ihr Ziel ist es, die finanzielle Zukunft der Kunden zu schützen und zu

verbessern. Sie zieht die klügsten Köpfe an und befähigt sie, eine führende

Rolle im Investmentbereich einzunehmen, Innovationen zu entwickeln und einen

positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben. Die

verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf insgesamt CHF 16.3

Milliarden. GAM Investments verfügt über einen globalen Vertrieb mit

Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden

auf fast allen Kontinenten. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in

Zürich. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der

Hardstrasse 201 in Zürich, 8005 Schweiz. Für weitere Informationen über GAM

Investments besuchen Sie bitte www.gam.com.

Weitere wichtige Informationen

Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete

Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,

«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,

«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften»,

«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,

«Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können

zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser

Mitteilung und basieren auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne

Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und

Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder

Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der

Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen

Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,

Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen

und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder

falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten

abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt

eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung

zum Kauf, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine

Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Rücksicht auf die

Ziele, die rechtliche, finanzielle oder steuerliche Situation und die

Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung

treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick

auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation

und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen

Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig

beraten lassen.

°