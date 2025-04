Trump-Zölle

Chinas Tech-Riesen wie Tencent, Alibaba und Meituan zeigen sich widerstandsfähig gegenüber geopolitischen Unsicherheiten und US-Zöllen. Analysten von Citi bleiben optimistisch und sehen weiterhin großes Potenzial für die Aktien - trotz der Hürden.

• Erholung nach Trump-Zoll-Schock

• Chinesische Internetaktien wie Alibaba & Co. wieder mit Kursgewinnen

• Citi-Analysten weiterhin optimistisch



Wer­bung Wer­bung

Nachdem es am Vortag mit Blick auf die drohenden US-Zölle durch Präsident Donald Trump an den Börsen weltweit noch zu einer regelrechten Korrektur und teilweise schockähnlichen Zuständen gekommen war, scheinen die Zeichen am Dienstag bereits wieder auf Erholung zu stehen. Noch am Montag waren etwa die wichtigsten asiatischen Indizes teils dramatisch abgerauscht - der Nikkei-225-Index hatte mehr als vier Prozent an Wert verloren - und auch in Deutschland und den USA hatte sich der Kursrutsch fortgesetzt. Der heutige Handel verläuft derweil aber schon wieder deutlich ruhiger, davon profitieren auch einige Unternehmen.

Aktien von Alibaba & Co. erholen sich

Trotz geopolitischer Spannungen, regulatorischer Unsicherheiten und neuer US-Zölle zeigen sich Chinas führende Tech-Unternehmen widerstandsfähig. Die Aktien der Unternehmen konnten zuletzt Kursgewinne verbuchen, und Analysten von Citi sind weiterhin zuversichtlich, dass der langfristige Wachstumskurs intakt bleibt. Während Alibaba-Papiere in Hongkong um 1,41 Prozent zulegen auf 129,80 Hongkong-Dollar, stiegen Tencent-Aktien um 1,41 Prozent auf 504,00 Hongkong-Dollar. Und auch die Anteilsscheine von Meituan verbuchten Zuwächse und gingen 1,35 Prozent höher bei 157,90 HKD aus dem Handel.

Wer­bung Wer­bung

Citi weiter zuversichtlich

Die Anlegerstimmung gegenüber chinesischen Internetaktien habe sich zum Positiven gewendet, wie die Analysten von Citi betonten. Wie Dow Jones Newswires die Experten wiedergibt, sollten Anleger die Bedeutung von Zöllen und Beschränkungen nicht zu hoch ansetzen, denn die Bewertungen der Unternehmen seien angemessen, es gebe immer wieder neue Durchbrüche im Bereich Künstliche Intelligenz, die Regierungspolitik agiere unterstützend, zudem gebe es erste Anzeichen für ein zunehmendes Verbrauchervertrauen. Die überzeugenden Zahlenvorlagen zum vierten Quartal 2024 chinesischer Internetunternehmen seien ebenfalls ermutigend, betonten die Citi-Analysten und gaben damit vorerst Entwarnung.

Redaktion finanzen.net