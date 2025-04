GLP-1 im Blick

Die Aktien von Novo Nordisk haben in den vergangenen Wochen Federn lassen müssen, doch die UBS setzt auf ein höheres Kursziel.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänische Kronen belassen. Analyst Jo Walton verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf aktuelle Verschreibungstrends in den USA für den Wirkstoff GLP-1, der Appetit-Gefühle unterdrücken soll.

Mit dem Kursziel der UBS hat die Novo Nordisk-Aktie gerechnet am gestrigen Schlusskurs (469,80 Kronen) noch ein Aufwärtspotenzial von fast 60 Prozent.

Am Dienstag legt die Novo Nordisk-Aktie an der Börse in Dänemark zeitweise 2,55 Prozent auf 418,80 DKK zu.

