Investorin mega-bullish

Der Ausverkauf der Tesla-Aktie hält Starinvestorin Cathie Wood offenbar nicht davon ab, sich weiter als Tesla-Bulle zu betätigen. Dem Anteilsschein traut sie nicht nur ein Comeback, sondern einen massiven Höhenflug zu.

• Cathie Wood bleibt trotz des jüngsten Kursrückgangs optimistisch für Tesla

• Die Investorin sieht das größte Wachstumspotenzial im Robotaxi-Geschäft

• Analysten sind deutlich zurückhaltender



2025 könnte für die Tesla-Aktie ein Schicksalsjahr werden. Nachdem der Anteilsschein im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2024 noch kräftig zulegen konnte, setzt im neuen Jahr massive Ernüchterung ein. Schwache Absatzzahlen, politische Unsicherheit und nicht zuletzt der umstrittene Konzernlenker Elon Musk lasten auf der Kursentwicklung und haben der Tesla-Aktie im bisherigen Jahresverlauf an der NASDAQ ein Minus von rund 35,83 Prozent beschert (Schlusskurs vom 31.03.2025).

Der Gegenwind, der dem Elektroautobauer entgegenweht, mag unter zahlreichen Anlegern für Ernüchterung gesorgt haben, bei Starinvestorin Cathie Wood spielen sie bei der Beurteilung ihres Tesla-Investments aber offenbar eine untergeordnete Rolle. Sie hält unverändert an ihrem enorm hohen Kursziel fest.

ARK-Chefin bleibt bei Tesla bullish

Die Chefin der Investmentgesellschaft ARK Invest hat sich in einem Interview mit Bloomberg unverändert bullish für den Musk-Konzern gezeigt. Sie erwarte, dass Tesla in seinem Robotaxi-Geschäft einen kommenden Werttreiber gefunden habe. 90 Prozent des Unternehmenswertes werden in fünf Jahren auf diesen Geschäftsbereich zurückgehen, prognostiziert sie. Darüber hinaus verweist Wood auch auf Teslas Pläne für humanoide Roboter, die bei ihren Erwartungen an die Aktie noch nicht eingepreist worden seien, fügte sie am Rande des HSBC Global Investment Summit in Hongkong am Dienstag hinzu.

Insbesondere im Robotaxi-Segment sieht Wood Tesla zudem derzeit mit wenig Konkurrenz konfrontiert - auch wenn Chinas Elektroautoprimus BYD beim Umsatz an Tesla vorbeigezogen ist. "Wenn man Kennzahlen wie Reichweite und Leistung bei einem bestimmten Preis betrachtet, ist Tesla sehr wettbewerbsfähig, wenn nicht sogar das wettbewerbsfähigste, je nach Fahrzeugmodell", sagte Wood. "Tesla und BYD sind beide allein aus Sicht der Elektrofahrzeuge führend. Wenn man Robotaxis einbezieht, nutzt BYD die Gunst der Stunde natürlich nicht, zumindest noch nicht."

Entsprechend viel traut sie der Tesla-Aktie denn auch zu: In den nächsten fünf Jahren rechnet sie mit einem Kursanstieg bis auf 2.600 US-Dollar, was fast das Zehnfache des aktuellen Kursniveaus wäre. Damit würde Tesla auch alte Kursrekorde pulverisieren, das bisherige Allzeithoch der Tesla-Aktie liegt bei 488,54 US-Dollar und damit Welten unter dem von Wood anvisierten Fünfjahres-Kursziel.

Tesla-Aktie in ARK-ETFs stark vertreten

Die hohen Erwartungen an die Entwicklung der Tesla-Aktie schlagen sich auch in einer Beteiligung von ARK Invest an den Elektroautopionier nieder. Im Flaggschiff-ETF ARK Innovation ETF (ARKK) ist Tesla mit Abstand die größte Position: 11,67 Prozent beträgt der Anteil von Tesla-Aktien am Gesamt-ETF, insgesamt hatte die Beteiligung an dem Unternehmen zuletzt einen Wert von 592,83 Millionen US-Dollar.

Tesla-Analysten deutlich vorsichtiger

Während Cathie Wood also ihr 2.600-Dollar-Kursziel für die Tesla-Aktie bestätigt hat, sind Analysten weitaus weniger optimistisch als die Investorin. Durchschnittlich erwarten Experten auf Sicht der nächsten zwölf Monate einen Tesla-Kurs von 335,32 US-Dollar. Auch das liegt zwar oberhalb des aktuellen Kursniveaus, ist aber nicht nur von den Erwartungen von Wood weit entfernt, sondern deutet auch darauf hin, dass Analysten mehrheitlich nicht mit neuen Allzeithöchstständen rechnen.



