Biotechunternehmen hatten noch vor wenigen Monaten verstärkt das Interesse von ARK-Chefin Cathie Wood geweckt. Ihr wachsendes Vertrauen in den Gesundheitssektor hatte sie mit dem Kauf von Aktien von Tempus AI, Arcturus Therapeutics, Guardant Health und Intellia Therapeutics untermauert. Doch im Rahmen einer Depotanpassung reduzierte sie ihr Engagement im Biotechbereich in der vergangenen Woche wieder.

Trading-Updates zeigen Sektorreduktion

In Trading-Updates aus der vergangenen Woche wird deutlich, dass das Investmentunternehmen ARK Invest einen Teil seiner Biotechinvestments reduziert hat. Am Mittwoch verkaufte ARK 118.041 Aktien von Repare Therapeutics - Titel, die Teil des ARK Genomic Revolution ETF sind. Am Donnerstag trennte sich die Investmentgesellschaft dann von weiteren 112.880 Repare Therapeutics-Aktien. Damit verblieben Stand Freitag 1.126.962 Repare-Aktien im Portfolio. Der Depotanteil sank auf überschaubare 0,12 Prozent, die Beteiligung ist nun noch rund 1,18 Millionen US-Dollar wert.

Auch im Flaggschifffonds ARK Innovation ETF (ARKK) kam es im Biotechbereich am Donnerstag zu Anpassungen. Dies war ein Verkaufstag für Illumina - 11.823 Aktien flogen aus dem ARKK, weitere 2.577 Anteile wurden aus dem ARKG verkauft. Im Flaggschiff-ETFS von ARK verblieben Stand Freitag damit 659.203 Illumina-Titel. Mit einem Gesamtwert von 52,74 Millionen US-Dollar nahmen sie einen Depotanteil von 1,04 Prozent ein. Im Genomic Revolution ETF verblieben am Freitag 148.139 Illumina-Aktien, hier betrug der Wert der Anteile, die einen Depotanteil von 1,22 Prozent vereinnahmten, zuletzt 11,85 Millionen US-Dollar.

Branchensorgen oder Depotbereinigung?

Ob die jüngsten Verkäufe von Cathie Wood im Biotechnologiebereich auf eine zunehmende Skepsis der Branche gegenüber schließen lassen, ist unklar. Die Starinvestorin hat sich nicht dazu geäußert, ob ihr Vertrauen in den Gesundheitssektor Risse bekommen hat, die Verkäufe auf strategische Depotanpassungen zurückzuführen sind oder ob diese gar unternehmensspezifische Gründe haben.

Gegen eine breite Branchenskepsis spricht, dass Cathie Wood in der vergangenen Woche bei einem Branchenvertreter aufgestockt hat: 899.272 Aktien des Biotechnologieunternehmens Pacific Biosciences of California wurden gegen den Trend dem Depot zugefügt. Auch in den Tagen zuvor hatte sich der Wood-Konzern bereits mit Anteilen des Biotechvertreters eingedeckt. Damit gehörte das Unternehmen mit 21.467.376 Anteilen im ETF zu den 32 größten Beteiligungen, der Depotanteil betrug am vergangenen Freitag 0,48 Prozent.



