Buy the Dip

Während die Märkte wanken, bleibt Cathie Wood ihrer Strategie treu und investiert entschlossen. Sie nutzte den Kursrückgang, um einige Positionen in ihren Fonds aufzustocken.

• Cathie Wood nutzt Kurseinbrüche am Markt für den Ausbau von Investments

• Insgesamt 13 bestehende Positionen ausgebaut

• Sechs Zukäufe im Überblick



Buy the Dip: Cathie Wood greift wieder zu

ARK Invest, unter der Führung von Star-Investorin Cathie Wood gegründet, ist bekannt für seine entschlossenen Investitionen in innovative Technologie- und Wachstumsunternehmen. Besonders in Phasen sinkender Märkte bleibt Wood ihrer Strategie treu und nutzt die Gelegenheit zum gezielten Nachkauf - ganz nach ihrem Prinzip: "Buy the dip". So erwies sich Cathie Wood auch am vergangenen Montag als eifrige Käuferin. So baute ARK Invest 13 bestehende Positionen in ihren wachstumsorientierten, aggressiven ETFs ARKK und ARKF aus - ihr umsatzstärkster Kauftag seit Wochen, wie The Motley Fool berichtet.

Nach den massiven Verkäufen, ausgelöst durch wirtschaftliche Unsicherheiten und den Wertverlust der "Glorreichen Sieben" um über 750 Milliarden Dollar, sahen erfahrene Anleger also neue Kaufchancen. Cathie Wood betrachtet den aktuellen Abschwung als letzte Phase einer Rezession und prognostizierte zuletzt für die zweite Jahreshälfte einen deflationären Boom, wie GuruFocus berichtet. Sie sieht die Marktvolatilität als Chance für eine flexiblere Geldpolitik seitens der Regulierungsbehörden und der Fed.

Während der Markt nach einer bereits turbulenten Handelswoche weiter nachgab, sah Wood in dem, was viele als Alarmsignal deuteten, deshalb vielmehr eine Einladung zum Zugreifen.

Die folgenden Zukäufe gelten am Markt als die interessantesten.

Tesla, AMD & Toast

Tesla-Anleger hofften nach den Präsidentschaftswahlen auf Rückenwind, doch stattdessen erlebten sie einen drastischen Einbruch. Seit Jahresbeginn verlor das Papier 38,10 Prozent, sodass es zuletzt noch 249,98 US-Dollar kostete (Stand: 14.03.2025). Handelszölle, Konjunktursorgen und rückläufige Verkaufszahlen in China belasten das Unternehmen zusätzlich. Auch Elon Musks polarisierende politische Äußerungen könnten Teslas internationale Umsätze weiter schwächen.

Cathie Wood sah den Ausverkauf jedoch als Kaufgelegenheit - und damit sei sie nicht allein, so The Motley Fool. Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas hält trotz schwacher Auslieferungen in diesem Jahr mehrere Katalysatoren für möglich, die das Vertrauen in Tesla wieder stärken könnten. Insbesondere die Entwicklung des Unternehmens im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik werde unterschätzt.

Wood kaufte am 10.03.2025 Tesla-Aktien im Wert von 16,1 Millionen US-Dollar. Zuletzt enthielt ihr ARKK-ETF damit 2,41 Millionen Papiere im Wert von 596,8 Millionen US-Dollar (Stand: 14.03.2025).

Bewertungstechnisch bleibe Tesla zwar teuer, doch die jüngste Korrektur habe die Aktie attraktiver gemacht. Via TipRanks zeigt sich für das Tesla-Papier jedoch eher ein gemischtes Bild. Aus insgesamt 37 Analysten-Ratings ergibt sich für die Anteilsscheine des Musk-Konzerns eine Halteempfehlung (12x buy, 13x hold, 12x sell). Das durchschnittliche Kursziel von 330,90 US-Dollar entspricht einer Veränderung von 32,37 Prozent gegenüber dem letzten Kurs.

AMD hatte bereits vor dem jüngsten Marktrückgang an Wert verloren und notierte 2024 trotz des KI-Booms schwächer. Seit Jahresbeginn büßte die Aktie 16,41 Prozent ein, obwohl das Unternehmen zuletzt das stärkste Umsatzwachstum seit zwei Jahren verzeichnete. Zuletzt lag der Wert einer AMD-Aktie bei 100,97 US-Dollar (Stand: 14.03.2025).

Wood vergrößerte ihr Engagement hier um Aktien im Wert von 9,3 Millionen US-Dollar. Stand 14.03.2025 befanden sich damit 831.950 Papiere im Wert von 83,9 Millionen US-Dollar im ARKK-ETF.

Im vierten Quartal 2024 stiegen die Einnahmen um 24 Prozent, angetrieben durch eine hohe Nachfrage nach Rechenzentrumsprozessoren, GPUs und Netzwerkbeschleunigerkarten. Besonders das Rechenzentrumssegment legte mit einem Umsatzplus von 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu und macht mittlerweile mehr als die Hälfte des Geschäfts aus.

AMD ist jedoch noch nicht ausgereizt: Für das laufende Quartal werde ein Umsatzwachstum von 30 Prozent erwartet - der höchste Anstieg seit 2022. Trotz leicht gesunkener Gewinnschätzungen bewerten Analysten die Aktie langfristig positiver. Während AMD aktuell auch teuer erscheinen mag sei es jedoch fair bewertet.

Für die AMD-Aktie ergibt sich via TipRanks eine Moderate Kaufempfehlung: Von insgesamt 37 Analysten empfehlen 25 den Kauf, 11 raten zum Halten und 1 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 147,81 US-Dollar, was einem möglichen Anstieg von 46,38 Prozent im Vergleich zum letzten Kurs entspricht.

Immer mehr Restaurants setzen auf Toast, ein vielseitiges System zur Bestell- und Zahlungsabwicklung, das mittlerweile in 134.000 Restaurants genutzt wird - ein Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Neben Zahlungsdiensten unterstützt Toast Gastronomen außerdem bei der Bestandsverwaltung, Treueprogrammen und der Integration von Liefer-Apps.

Trotz seines Wachstums sei das Potenzial noch groß, da bisher nur ein Achtel der Restaurants in den USA das System nutzt, so The Motley Fool. Mit nachgewiesener Profitabilität und einer um 34 Prozent gestiegenen wiederkehrenden Umsatzrate im letzten Quartal zeigt sich Toast als skalierbares Geschäftsmodell.

Hier kaufte Wood Papiere im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar hinzu. Damit hält der ARKF-ETF insgesamt 1,34 Millionen Aktien im Wert von 46,8 Millionen US-Dollar (Stand: 14.03.2025).

Zwar hänge der Erfolg von Toast stark von der Gastronomiebranche ab, doch das Unternehmen gewinne durch steigende Margen Marktanteile. Dennoch fiel der Aktienkurs des Unternehmens seit Jahresbeginn um 5,46 Prozent, womit das Papier zuletzt 34,46 US-Dollar kostete.

Laut TipRanks erhält die Toast-Aktie eine moderate Kaufempfehlung: Von insgesamt 19 Analysten sprechen sich 9 für einen Kauf aus, 9 empfehlen das Halten und 1 den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43,22 US-Dollar, was einem potenziellen Anstieg von 25,42 Prozent gegenüber dem letzten Kurs entspricht.

Palantir, Coinbase & Robinhood

Außerdem zugegriffen hat Wood bei Coinbase, Palantir und Robinhood. Die Palantir-Papiere wurde zuletzt durch Rezessionsängste sowie die hohe Volatilität des Kurses belastet. Seit Jahresbeginn ging es für Palantir jedoch aufwärts. So gewann die Aktie seit Jahresanfang 14,03 Prozent und kostete zuletzt 86,24 US-Dollar (Stand: 14.03.2025).

Bei Palantir griff Wood gleich für den ARKK-ETF sowie für den ARKF-ETF zu. Die ARKK-Beteiligung an Palantir stieg um Aktien im Wert von 9,7 Millionen US-Dollar auf insgesamt 3,96 Millionen Papiere im Wert von 333,5 Millionen US-Dollar. Für ARKF wurden Anteilsscheine im Wert von 2,2 Millionen US-Dollar hinzugekauft, womit der ETF nun 451.880 Papiere im Wert von 37,8 Millionen US-Dollar hält.

Die Palantir-Aktie erhält laut TipRanks eine gemischte Bewertung: 4 von insgesamt 18 Analysten sprechen sich für einen Kauf aus, während 10 eine Halteposition empfehlen und 4 zum Verkauf raten. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 94,27 US-Dollar könnte die Aktie um 9,31 Prozent steigen.

Die Coinbase-Aktie musste seit Jahresbeginn ebenfalls einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Zuletzt kostete das Papier 183,12 US-Dollar und damit 26,25 Prozent weniger als noch zu Jahresanfang (Stand: 14.03.2025).

Auch bei Coinbase kaufte Wood für beide ETFs ein. Die ARKK-Position vergrößerte sich um Papiere mit einem Marktwert von 10,1 Millionen US-Dollar. Und auch am 13.03.2025 griff die Starinvestorin hier um Papiere im Wert von 5,4 Millionen US-Dollar zu. Damit enthält der ETF 2,11 Anteilsscheine im Wert von 403,8 Millionen US-Dollar. Für ARKF wurden derweil Aktien im Wert von 2,2 Millionen US-Dollar hinzugekauft, womit die gesamte Position auf 359.870 Aktien mit einem Wert von 70,3 Millionen US-Dollar anstiegen (Stand: 14.03.2025).

Daten von TipRanks zeigen für die Coinbase-Aktie eine moderate Kaufempfehlung: 10 von 19 Analysten sehen weiteres Potenzial und raten zum Kauf, während 9 zum Halten tendieren. Das mittlere Kursziel liegt bei 338,33 US-Dollar, was auf eine mögliche Kurssteigerung von 84,76 Prozent hindeutet.

Die Robinhood-Aktie konnte seit Jahresbeginn ebenfalls einen kleinen Gewinn hinnehmen. Insgesamt steigerte sich der Aktienkurs um 5,31 Prozent auf 39,24 US-Dollar (Stand: 14.03.2025).

Wood vergrößerte die Position hier um Aktien im Wert von 10,3 Millionen US-Dollar. Am 14.03.2024 legte sie nochmal um Papiere im Wert von 5,4 Millionen US-Dollar nach. Stand 14.03.2025 befanden sich damit 5,81 Millionen Papiere im Wert von 226,3 Millionen US-Dollar im ARKK-ETF.

Den Daten von TipRanks zufolge wird die Robinhood-Aktie moderat zum Kauf empfohlen. Von insgesamt 18 Analysten halten 13 das Papier für einen Kauf und 5 raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 71,00 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 80,94 Prozent im Vergleich zum letzten Kurs signalisiert.

