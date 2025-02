Impfstoffhersteller

Das französische BioTech-Unternehmen Valneva konzentriert sich vor allem auf Spezialimpfstoffe, darunter zum Beispiel solche gegen Corona, Borreliose oder Cholera.

• Valneva entstand durch eine Fusion

• Zulassung des eigenen COVID-19-Impfstoffs wird nicht weiter aufrechterhalten

• Valneva arbeitet an weiteren Impfstoffen



Die Gründung von Valneva

Das französische Unternehmen Valneva ist ein Spezialimpfstoffhersteller, der sich auf die Entwicklung und Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. "Unser Ziel ist es, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen", heißt es auf der Unternehmenswebsite. Im Jahr 2013 entstand das Unternehmen durch einen Zusammenschluss des französischen Unternehmens Vivalis und des österreichischen Unternehmens Intercell. Am 28. Februar 2013 gab Vivalis die bestätigte Fusion zwischen den beiden Unternehmen via Pressemitteilung bekannt. Mittlerweile beschäftigt das französische Unternehmen über 700 Mitarbeiter in sechs verschiedenen Ländern, darunter zum Beispiel Schweden und Österreich.

Valnevas Impfstoffe

Neben seinem bisherigen Impfstoffportfolio hat Valneva bedeutende Fortschritte in der Entwicklung neuer Impfstoffe erzielt - besonders mit dem ersten zugelassenen Impfstoff gegen Chikungunya, eine durch Mücken übertragene Viruserkrankung, deren Verbreitung weltweit zunimmt. Auch an einem Impfstoff gegen Lyme-Borreliose arbeitet das Unternehmen weiterhin in Kooperation mit Pfizer, wobei die bisherigen Studien vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben. Valneva bleibe seiner Strategie treu, Impfstoffe gegen Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu entwickeln, so Valneva. Neben Chikungunya und Lyme-Borreliose umfasst das Forschungsportfolio auch Impfstoffkandidaten gegen Infektionen wie Zika und Shigellen. Zudem wird an weiteren Verbesserungen bereits existierender Impfstoffe gearbeitet.

Strategische Ausrichtung nach COVID-19

Die Marktsituation von Valneva hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, insbesondere nach der Entscheidung, die Zulassung des eigenen COVID-19-Impfstoffs nicht weiter aufrechtzuerhalten. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf neue Projekte, um langfristig eine führende Rolle im Bereich spezialisierter Impfstoffe einzunehmen. Dabei spielen wissenschaftliche Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Pharmaunternehmen eine zentrale Rolle. Durch diese gezielte Strategie will Valneva seine Position als Spezialist für Impfstoffe langfristig festigen und weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung globaler Infektionskrankheiten leisten.

