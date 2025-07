Bayer erhält EU-Zulassung für Nubeqa in dritter Indikation

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Das Bayer-Krebsmedikament Nubeqa (Darolutamid) ist in der EU in einer dritten Indikation zugelassen worden. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Zulassung zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) erhalten.

Bayer hat mit Nubeqa im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Euro umgesetzt. Der Wirkstoff Darolutamid wird gemeinsam von Bayer und dem finnischen Pharmaunternehmen Orion Corporation entwickelt.

