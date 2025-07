Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Bayer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 27,45 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 27,45 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 375.223 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,86 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,40 EUR im Jahr 2025 aus.

