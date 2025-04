Quartal im Blick

Belastet von schwächeren Geschäften vor allem in China hat Mercedes-Benz im ersten Quartal insgesamt etwas weniger Premiumfahrzeuge abgesetzt als im Vorjahreszeitraum.

Aber auch in Europa habe der DAX-Konzern im Vergleich zum Vorjahr etwas rückläufige Verkäufe verzeichnet, bestätigte ein Sprecher Aussagen des Unternehmens aus einem Pre-Close-Call mit Analysten am Montag. In den USA sei die Verkaufsdynamik dagegen weiterhin solide.

Mercedes-Benz erklärte zudem, dass die bereinigte EBIT-Marge im ersten Quartal innerhalb der für das Gesamtjahr genannten Prognosebandbreite liege. Für 2025 peilt der Stuttgarter Konzern bei Cars 2025 eine bereinigte Umsatzrendite von 6 bis 8 Prozent an.

Im margenstarken Van-Geschäft dürfte die bereinigte Marge in der angepeilten Bandbreite von 10 bis 12 Prozent liegen, möglicherweise sogar am oberen Ende, so das Unternehmen gegenüber Analysten. Grund dafür seien unter anderem gute Verkaufspreise.

Analysten bestätigten nach der Konferenz mit Mercedes-Benz weitgehend ihre Einstufungen. Alle Segmente operierten innerhalb der für das Geschäftsjahr vorgegebenen Margenbreite, heißt es etwa bei Jefferies. Die Geschäftsführung habe früher gemachte Auswirkungen von Zöllen auf die Margen von rund 100 Basispunkten durch einen 10-prozentigen Zoll bestätigt. Der Free Cashflow soll konstant bleiben, die Schätzungen zum Geschäftsjahr blieben unverändert.

Die Aussagen zum Absatz im ersten Quartal seien aber leicht negativ zu werten, so Analysten von UBS. Zumal davon auszugehen sei, dass das Unternehmen - wie andere auch - im Vorgriff auf das Wirksamwerden von Zöllen Fahrzeuge ausgeliefert haben dürfte. Das könnte wiederum ein Problem für die Auslieferungen im zweiten Quartal darstellen. Nicht klar sei, woher das leichte Volumendefizit komme, so die Analysten. Erfreulich sei aber, dass die Margen und der Free Cashflow für das Quartal zumindest im Einklang mit den Erwartungen zu stehen schienen, was auf Fortschritte auf der Kostenseite hindeute.

Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich auf XETRA mit einem Mini-Abschlag von 0,07 Prozent auf 54,15 Euro.

