Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 51,23 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,23 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 51,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 51,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.415 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,98 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 12,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,38 Prozent zurück. Hier wurden 33,22 Mrd. EUR gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz steigen: Deutsche Autobauer wohl in Zoll-Verhandlungen mit USA

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren eingebracht