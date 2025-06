Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 51,95 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 51,95 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.093 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,42 EUR erreichte der Titel am 05.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 27,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,77 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

