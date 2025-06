Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 51,86 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 51,86 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,93 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.045 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,81 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 12,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,20 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,77 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,87 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

