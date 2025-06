Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Nachmittag ab

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 51,44 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 51,44 EUR ab. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,07 EUR. Bei 51,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 556.738 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,28 EUR an. Gewinne von 28,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 7,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

