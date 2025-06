Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 51,49 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 51,49 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 51,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,16 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.775 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 22,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit Abgaben von 11,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,77 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 30.04.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

