Anleger greifen zu

Nachdem die Aktie des Quantencomputing-Spezialisten D-Wave Quantum am Vortag noch kräftige Abschläge verbuchen musste, geht es am Freitag steil nach oben.

Noch am Donnerstag war das Bild an der Börse für den Quantencomputing-Spezialisten D-Wave Quantum getrübt: Bis Handelsende verlor das Papier schlussendlich 7,58 Prozent auf 16,47 US-Dollar. Am heutigen Freitag zeigen sich Anleger allerdings wieder entspannt und schicken die D-Wave Quantum-Aktie an der NYSE zwischenzeitlich um stolze 12,71 Prozent nach oben auf 18,56 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

Positiver Trend intakt

Konkrete Gründe für diesen starken Kurszuwachs sind zunächst nicht zu identifizieren. Mit den heutigen Gewinnen setzt das Papier die beeindruckende Performance der vergangenen Monate jedoch fort. Für die zurückliegenden drei Monate steht ein Plus von 258,35 Prozent an der Kurstafel, während die Aktie seit Jahresbeginn immerhin um nahezu 121 Prozent gestiegen ist. Insgesamt spiegeln die heutigen Kursgewinne wohl das gestiegene Vertrauen der Anleger in die langfristigen Perspektiven von D-Wave Quantum wider.

Redaktion finanzen.net